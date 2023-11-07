В Улан-Баторе строят квартиры для тысячи семей с безвозмездной помощью Китая

CentralAsia (MNG) - Проект жилищного строительства для 1008 семей, реализуемый в девятом хороо района Сухбаатар, стартовал в 2019 году на средства гранта Китая. Генеральным подрядчиком проекта является ООО «Вторая металлургическая группа компаний Китая», субподрядчиками выступают монгольские предприятия. Строительные работы завершат ко второму кварталу 2025 года.

В проекте заняты более 300 человек. Профессиональные консультации предоставляют до 60 инженеров и технических специалистов генеральных и субподрядных компаний. Основные строительные работы восьмиблочного 21-этажного здания уже завершены.

В проектном подразделении подчеркнули, что в связи с похолоданием будут приняты меры по утеплению. Кроме того, продолжат монтаж технических полов, сухого наружного фасада, окон и водопровода.

источник: MAN

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