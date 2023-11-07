В Афганистане посевы опиума сократились на 95%, - ООН

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CentralAsia (CA) - Согласно новому исследовательскому обзору Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), выращивание опийного мака в Афганистане сократилось примерно на 95 процентов после запрета на наркотики, введенного де-факто властями в апреле 2022 года.

Представители ООН отметили, что почти полное сокращение опиатной экономики, как ожидается, будет иметь далеко идущие последствия, и подчеркнули острую необходимость увеличения помощи сельским общинам, сопровождаемой поддержкой альтернативного развития для построения будущего без опиума для народа Афганистана.

Культивирование опия сократилось во всех частях страны: с 233 000 гектаров до всего лишь 10 800 гектаров в 2023 году. Это сокращение привело к соответствующему 95-процентному падению поставок опия: с 6 200 тонн в 2022 году до всего лишь 333 тонн в 2023 году.

Резкое сокращение имело немедленные гуманитарные последствия для многих уязвимых сельских общин, которые полагались на доходы от выращивания опиума. Доходы фермеров от продажи урожая опия 2023 года торговцам упали более чем на 92 процента с примерно 1360 миллионов долларов США за урожай 2022 года до 110 миллионов долларов США в 2023 году.

«Это дает реальную возможность добиться долгосрочных результатов в борьбе с незаконным рынком опия и ущербом, который он наносит как на местном, так и на глобальном уровне», — сказал Гада Вали, исполнительный директор УНП ООН. «В то же время существуют важные последствия и риски, которые необходимо устранить для достижения в конечном итоге положительного и устойчивого результата, особенно для народа Афганистана.

«Сегодня народ Афганистана нуждается в срочной гуманитарной помощи, чтобы удовлетворить свои самые насущные потребности, смягчить шок от потери доходов и спасти жизни», — добавила г-жа Вали. «И в ближайшие месяцы Афганистан остро будет нуждаться в мощных инвестициях в устойчивые средства к существованию, чтобы предоставить афганским фермерам возможности вдали от опиума».

«Почти восемьдесят процентов населения зависит от сельского хозяйства, и Афганистан уже сталкивается с острой проблемой нехватки воды», — сказала Роза Отунбаева, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану и глава Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану.

«Усилия по устойчивому альтернативному развитию должны быть ориентированы на устойчивую к засухе сельскохозяйственную деятельность, а также на эффективную защиту и использование ресурсов». До 2023 года стоимость одного лишь экспорта опиатов из Афганистана часто превышала стоимость легально экспортируемых из страны товаров и услуг.

Ожидается, что сильное сокращение опиатной экономики в 2023 году, которая в целом сократилась на 90 процентов, повлияет на экономику Афганистана в более широком масштабе. Вместо этого многие фермеры перешли к выращиванию пшеницы, в результате чего в провинциях Фарах, Гильманд, Кандагар и Нангахар посевные площади зерновых увеличились на 160 000 гектаров. Хотя выращивание пшеницы может в некоторой степени облегчить проблему отсутствия продовольственной безопасности, эта культура приносит гораздо меньший доход, чем опиум: фермеры в четырех провинциях потеряли около 1 миллиарда долларов США потенциального дохода в 2023 году из-за перехода на пшеницу.

За пределами Афганистана уменьшение количества героина может привести к сокращению оборота и употребления героина – или может стимулировать появление вредных альтернатив, таких как фентанил и другие синтетические опиоиды. Данные об изъятиях показывают, что торговцы распродают свои запасы опия из прошлых рекордных урожаев, чтобы компенсировать дефицит в 2023 году, в то время как переработка героина сократилась. В регионе резко возрос оборот других наркотиков, а именно метамфетамина.

Несмотря на высокий уровень употребления опиатов в Афганистане, возможности научно обоснованного лечения остаются ограниченными. В исследовании отмечалась необходимость включения научно обоснованного лечения в меры и помощь общественного здравоохранения, в том числе для предотвращения обращения людей с расстройствами, связанными с употреблением опиатов, к потенциально еще более вредным веществам.