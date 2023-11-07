Монголия и Лаос активизируют сотрудничество

CentralAsia (MNG) - 6 ноября лидеры Монголии и Лаоса подписали семь документов о сотрудничестве, направленных на налаживание связей в экономической сфере, торговле, инвестициях и туризме.

Свидетелями подписания во Вьентьяне стали президент Лаоса Тонглун Сисулит и его монгольский коллега Хурэлсух Ухнаа.

Обе стороны обсудили пути расширения отношений сотрудничества, особенно в сфере экономического развития, торговли, инвестиций, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и туризма. Они также договорились поддерживать друг друга на региональной и международной арене на благо обеих стран.

Лидеры двух стран высоко оценили растущие дружеские отношения и сотрудничество между своими странами за последние шесть десятилетий после установления дипломатических отношений 12 сентября 1962 года и договорились углублять двустороннее сотрудничество, в частности, путем организации взаимных визитов делегаций высокого уровня из своих странах и поддерживая друг друга на региональной и международной арене.

Президент Тонглоун поблагодарил Монголию за поддержку Лаоса в последние годы и проинформировал своего гостя о программе Visit Laos Year 2024, призванной привлечь больше туристов со всего мира, в том числе из Монголии.

Лидер Лаоса пригласил предприятия Монголии инвестировать в потенциальные области Лаоса, особенно в сельское хозяйство, логистику и транспорт по маршруту Лаосско-Китайской железной дороги.

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