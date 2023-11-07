Лаосский премьер Сонексай Сифандон нанес визит вежливости президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - В ходе своего визита президент Монголии Хурэлсух Ухнаа также встретился с премьер-министром Сонексаем Сифандоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Премьер-министр Лаоса попросил монгольского лидера укрепить торговое и инвестиционное сотрудничество, оказав содействие в организации встречи представителей частного сектора двух стран и обсуждения возможных партнерских отношений.

Премьер-министр Сонексай Сифандон отметил успешное развитие отношений и сотрудничества между нашими двумя странами за последние 60 лет и отметил, что в 2022 году стороны торжественно отметили 60-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Он также отметил, что данный визит президента Монголии важен для определения перспективы и направления сотрудничества для развития отношений между двумя странами в ближайшие шестидесятые годы, их дальнейшего расширения и укрепления.

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