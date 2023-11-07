Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ознакомился с цветением тенеобразующих деревьев

CentralAsia (TJ) - Утром 5 ноября 2023 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с сыном Рустамом Эмомали ознакомились с цветением тенеобразующих и декоративных деревьев в Национальном парке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Целью посещения Главой государства Национального парка является ознакомление с выращиванием декоративных деревьев, направленных на развитие работ по благоустройству и озеленению, улучшение охраны окружающей среды.

В ходе беседы с садоводами президент Рахмон дал им полезные советы по правильному выращиванию саженцев.

Выращенные здесь саженцы используются для благоустройства и украшения улиц и проспектов, парков и скверов города Душанбе.

После ознакомления с цветением деревьев здесь же Рахмон и председатель города Душанбе Эмомали ознакомились с выставкой различных сортов и видов тенеобразующих, фруктовых и декоративных деревьев.

На выставке было представлено большинство красивых и редких декоративных и тенеобразующих деревьев, цветов и кустарников из различных уголков страны и из-за рубежа.

В настоящее время в двух хозяйствах выращивают 45 видов плодовых, декоративных и тенеобразующих деревьев и кустарников на общую сумму 3 миллиона кустов. Эмомали Рахмон назвал это количество недостаточным и поручил руководителям и ответственным лицам соответствующих министерств, ведомств и парков подготовить и направить сотни миллионов деревьев на охрану природы, озеленение, благоустройство, украшение и улучшение окружающей среды.

После ознакомления с выращиванием деревьев и выставкой Эмомали Рахмон в ходе беседы с садоводами обсудил созидательные меры правительства, реализацию государственной программы развития сферы садоводства и виноградарства, создание новых садов и реконструкцию старых садов, эффективное использование сельскохозяйственных земель, увеличение экспорта фруктов за пределы страны и создание новых рабочих мест.

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