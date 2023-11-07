Председатель Национального собрания Лаоса нанес визит вежливости президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - 6 ноября президент Хурэлсух Ухнаа встретился с председателем Национальной ассамблеи Лаоса Сайсумпоном Фумвиханом для обсуждения сотрудничества.

Президент Хурэлсух отметил, что Монголия и Лаос развивают отношения и сотрудничество на основе принципа «взаимной поддержки и взаимной выгоды», несмотря на то, что они находятся на расстоянии тысяч миль друг от друга, имеют свои исторические особенности и уникальные природные образования.

Также было отмечено, что официальный визит Председателя Национального собрания Лаоса в Монголию в сентябре текущего года укрепил связи между высшими законодательными органами двух стран и внес ценный вклад в развитие сотрудничества группы дружбы в парламентах обеих стран.

Председатель Национального собрания Сайсумпон Фумвихан заявил, что правительство, правительство и парламент Лаоса придают большое значение государственному визиту президента Монголии.

Он также подтвердил, что будет тесно сотрудничать в целях укрепления правовой базы отношений между Монголией и Лаосом, а также расширения и развития межпарламентского сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения