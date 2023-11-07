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Число жертв израильских атак в Газе перевалило за 10 тысяч
Бомбардировка Газы израильской авиацией
Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) -  Спустя месяц после начала войны в секторе Газа в результате израильских атак погибло более 10 000 человек, в том числе около 4100 детей. Ранены 25 408 человек, еще сотни погибших, как предполагается, все еще лежат под завалами.

«Это бросает вызов человечности», — такое послание разослал глава ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс на своей странице в соцсети.

По данным медиа пресс-службы Газы, продолжающиеся израильские бомбардировки сектора Газа уже привели к перемещению 70 процентов населения осажденного анклава всего за один месяц.

По меньшей мере 1,61 миллиона из 2,3-миллионного населения Газы покинули свои дома из-за непрерывных взрывов и обстрелов.

В заявлении офиса также говорится, что два процента всего населения сектора Газа стали прямыми жертвами израильской «агрессии», убитыми или ранеными.

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