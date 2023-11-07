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Приюты для бездомных собак и кошек откроются

CentralAsia (MNG) -  «Мы работаем над открытием в определенных местах приютов для брошенных собак и кошек. Долг гражданина — держать свою собаку под присмотром, чтобы она не причиняла вреда другим, не делала ее бездомной и не бросала их.

Люди не принимают меры по прекращению разведения собак и кошек, из-за этого увеличивается количество бездомных собак и кошек. Мы начали работать вместе с ветеринарными больницами, чтобы решить эту проблему, стерилизуя и кастрируя кошек и собак», сказал Баяраа Мянгаа, генеральный менеджер города Улан-Батора.

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