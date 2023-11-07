В Монголии 4 выходных с 29 декабря
CentralAsia (MNG) - Согласно Закону о праздновании государственных праздников и памятных дней, в Монголии девять раз отмечаются нерабочие государственные праздники и юбилеи.
Согласно закону, в ноябре 2023 года:
День рождения Чингисхана: Первый день первого зимнего месяца года. В этом году день рождения Чингисхана будет отмечаться во вторник, 14 ноября.
День Государства: 26 ноября – государственный праздник.
В декабре:
День независимости приходится на 29 декабря и является нерабочим государственным праздником. И это происходит в пятницу, а это значит, что у монголов будет 4 выходных дня: 29, 30, 31 декабря и 1 января. А во вторник, 2 января 2024 года, будет первый рабочий день нового года.
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