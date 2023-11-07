«Девичья сила» помогает формировать цифровое будущее Монголии

CentralAsia (MNG) - Учебный лагерь по программированию раскрывает экономический потенциал страны для диверсификации от добычи полезных ископаемых.

Слёзы текут по щекам девочки-подростка, когда она отводит взгляд от сцены. «Я счастлива, но мы так много работали», — тихо всхлипывает она. «Я бы хотела, чтобы наш проект победил».

Это заключительная церемония двухмесячного учебного лагеря по программированию для монгольских девушек, многие из которых из малообеспеченных семей или кочевых семей. Мы находимся в бальном зале пятизвездочного отеля в центре Улан-Батора, и персонал подает вино взрослым и безалкогольные напитки молодежи, а также закуски и выпечку.

Комната гудит от волнения. Девушки — все одеты в белые футболки с логотипом хакерской программы «Girls </> Code» — зарядились энергией после вечера, проведенного за представлением своих командных проектов аудитории, состоящей из тяжеловесов технологической индустрии, правительственных чиновников и иностранных дипломатов.

Сами проекты варьируются от туристических сайтов и онлайн-игр до системы экстренного оповещения для женщин, и все они были задуманы и написаны в течение восьми недель летних каникул. До прихода в программу ни у одной из девушек не было опыта программирования, и когда они представляли свои работы, каждый проект казался более впечатляющим, чем предыдущий. Вместе они указывают путь новому поколению женщин-лидеров технологий в Монголии.

«Вы — будущее, вы — движущая сила, вы — двигатель перемен», — говорит в заключительной речи на встрече Тапан Мишра, постоянный координатор Организации Объединенных Наций в Монголии. «Вы готовы к миру. Вы готовы открыть новые двери и новые окна для своей карьеры, а также для того, чтобы монгольские девушки были замечены в мире. Вы действительно можете иметь значение. Вы приведете Монголию к тому, чем она должна стать».

Некоторые из девушек, с которыми я встречаюсь, выражают уверенность в том, что они действительно готовы к миру — и готовы осуществить свои мечты о будущем в сфере технологий.

«Я хочу продолжить программирование… Я хочу поехать в Соединенные Штаты и изучать разработку программного обеспечения в Массачусетском технологическом институте», — говорит 18-летняя Энхзул, имея в виду престижный Массачусетский технологический институт.

Вместе со своими товарищами по команде FPG (Future Programmer Girls) Бямбажаргал, Батзул и Даваажаргал, Энхзул провели программу, разрабатывая онлайн-игру, сочетающую в себе монгольские скачки и шагай (разновидность игральных костей, традиционно изготавливаемых из лодыжек овец). После презентации девушки ходят по залу, позволяя гостям, в том числе руководителям некоторых крупнейших телекоммуникационных и технологических компаний страны, опробовать свою игру на ноутбуке. Играть весело и просто — и удивительно интуитивно понятно, как они быстро находят.

На вопрос, хотела бы она остаться в США после учебы и продолжить карьеру в одном из технологических гигантов, Энхзул ответила без колебаний: «Нет, совсем нет. Я хочу вернуться в Монголию и использовать свои навыки и работать здесь с техникой. Однажды я хотела бы основать собственную компанию и распространять информацию о нашей культуре. Я хочу, чтобы моя компания стала всемирно известным монгольским брендом».

Из тысяч девушек, подавших заявки на участие в программе Girls for Coding, 50 были приняты в 2022 году через трехэтапный отбор. Затем они прошли сотни часов индивидуального обучения программированию под руководством преподавателей Школы прикладных наук и инженерии Госуниверситета Монголии. Руководители ИТ- и финансовой индустрии также посетили лагерь, чтобы поделиться своим опытом и идеями.

Для многих участников церемония закрытия стала эмоциональными американскими горками: весь вечер стал кульминацией двух месяцев напряженной работы и самоотверженности, бессонных ночей, компьютерных сбоев всего за несколько дней до дедлайна и общего разочарования, которое могут понять только кодировщики. Чувствовалось, как среди девочек сформировалось чувство сестринства. После их выступлений волнение сменилось облегчением и, наконец, дефляцией, поскольку до них внезапно дошло, что два месяца крови, пота, слез и тяжелого труда подошли к концу. Пришло время идти домой. Слёзы быстро навернулись на глаза многих уставших молодых людей.

На церемонии также присутствовала группа девушек прошлого года. «Я помню это чувство», — сказала одна из выпускников 2022 года. «Прощание со всеми, но также чувство почти морального краха, потому что лагерь и тяжелая работа закончились».

Она добавила, что программа помогла ей вырасти как личности. «До прихода в учебный лагерь у меня не было особой уверенности в себе. Я не думала, что смогу это делать или разговаривать с незнакомцами. Но я сделала это, и сегодня я гораздо более уверенная в себе женщина. Возможно, так и есть. была для меня самой важной победой, возможно, даже более важной, чем обучение программированию».

Программа была инициирована г-жой Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл, одной из самых известных деятелей Монголии в области технологий и женщиной, признанной как за свое чувство стиля, так и за то, что она совершила революцию в сфере государственных услуг в эпоху цифровых технологий.

Болор-Эрдэнэ говорит, что она основала компанию «Девочки за программирование», чтобы посеять семена цифрового будущего в Монголии, освободив место для женщин в сфере технологий.

«Я так горжусь девочками; они все фантастические», - сказала она. «Мне бы хотелось расширить программу на весь мир. Я стараюсь дать девочкам возможности. Я не заставляю их становиться инженерами-программистами, но я даю им возможность увидеть, есть ли варианты стать инженером-программистом или работать в сфере технологий».

Ее общая цель — превратить Монголию в «первую цифровую» страну. В Монголии женщины, как правило, имеют более высокий уровень образования, чем мужчины, но они отстают в участии в сфере информационных технологий.

По мнению Всемирного банка, расширение прав и возможностей молодых женщин имеет важное значение для достижения устойчивого экономического развития. В недавнем докладе о перспективах Монголии на 2023 год Всемирный банк заявил, что страна выиграет от более инклюзивного создания рабочих мест, и призвал к более широкому участию женщин в рабочей силе и улучшению возможностей для молодежи в целом. Несмотря на то, что монгольские женщины более образованы, чем их сверстники-мужчины, и имеют более высокий уровень грамотности, они также реже воспользуются этим образованием. Такие инициативы, как учебный лагерь для девочек по программированию и появление новых технологических стартапов с более инклюзивным подходом, приветствуются как шаги вперед.

Происхождение Болор-Эрдэнэ мало чем отличается от прошлого многих девушек из учебного лагеря. Она выросла в аймаке Булган в северной части Монголии. Она преуспела в математике в школе и хорошо разбиралась в компьютерах, но многие учителя отговаривали ее от получения высшего образования или карьеры в сфере технологий. Вместо этого они рекомендовали более «женские» профессии, такие как административная работа. Однако у Болор-Эрдэнэ были другие планы.

За прошедшие годы ее упорный труд и страсть к социальному развитию привели ее из сельского городка в монгольской степи в центр правительства. В 14 лет она окончила среднюю школу, а в 18 окончила колледж и поступила в Оксфордский университет, где изучала государственную политику. В течение 10 лет она работала в сфере международного развития, в том числе в ООН, Всемирном банке и Азиатском банке развития. В возрасте 29 лет она стала заместителем министра цифрового развития и коммуникаций Монголии, став самым молодым человеком, занявшим высокий пост в правительстве Монголии. С тех пор Болор-Эрденэ оставила свой министерский пост и в настоящее время завершает стажировку в Оксфорде по вопросам политики, а также руководит программой «Девочки за программирование».

Ее роль, по ее мнению, заключается не только в стимулировании цифровизации в ее стране и привлечении инвестиций, но и в распространении информации о ее стартапах и технологических чемпионах по всему миру. Во многих случаях она возила основателей монгольских стартапов на международные мероприятия и конференции, чтобы пообщаться с такими светилами, как Марк Цукерберг из Meta, и облегчить знакомство с иностранными инвесторами и руководителями технологических компаний.

«Я всегда говорю людям, что Монголия — это скрытая жемчужина», — говорит она. «Это скрытая технологическая жемчужина, которая сейчас процветает. Инвесторам нужно приходить пораньше, чтобы найти лучшие возможности, поэтому я советую людям прийти и посмотреть, проверить нас».

«Раньше наша экономика была основана на добыче полезных ископаемых. Технологии дают Монголии второй шанс. Это то, над чем я работаю», — добавляет она.

Гантөмөр Лувсанням, лидер оппозиционной Демократической партии страны и бывший министр образования и науки, согласен с тем, что в будущем Монголии как инновационного центра существует большой потенциал.

«Мы хотим снизить налоги, чтобы вместо этого деньги пошли на исследования и разработки», — сказал он. «Мое видение Монголии заключается в том, что мы становимся страной, основанной на науке. Мы должны стремиться стать "Силиконовой степью"».

В отчете о глобальном рейтинге за 2022 год, подготовленном StartupBlink, исследовательским центром стартапов, базирующимся в Израиле, Монголия заняла 81-е место в мире по сравнению со 103-м местом в 2020 году, когда она впервые появилась в опросе. Страна заняла 14-е место в Азии.

«Я очень оптимистично смотрю на будущее технологических стартапов Монголии», — сказал Эли Дэвид, глава StartupBlink. «Сцена в Монголии началась поздно, и они борются с ветром. Но если они продолжат настаивать, они смогут создать хорошую экосистему для будущего».

Для реализации таких амбиций ключевую роль будут играть новаторы и инвесторы, способные продемонстрировать долгосрочную приверженность. Если они получат правильную поддержку, неудивительно, что некоторые молодые девушки из учебного лагеря «Девочки за программирование» в Улан-Баторе станут творцами и революционерами завтрашнего дня, предлагая технические решения, которые меняют жизнь в Монголии и за ее пределами.

Это отредактированный отрывок из книги «Пробуждение волчьей экономики: борьба Монголии за демократию, а также зеленое и цифровое будущее» автора и журналиста Йохана Нюландера, только что опубликованной HKU Press.

автор: писатель Йохан Нюландер

перевод: Татар С.Майдар

источник: MAN

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