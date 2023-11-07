экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский заявил, что президентские выборы сейчас «не ко времени»

CentralAsia (CA) -  Во время вооруженного конфликта неприемлемы широкие празднования и выборы на Украине, поскольку «все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями», заявил в видеообращении украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет РБК.

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — написал президент.

Зеленский добавил, что во время конфликта «абсолютно безответственно, как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов». Если необходимо «поставить точку в том или ином политическом споре», то на Украине есть структуры, которые способны «ставить точки и давать обществу все необходимые ответы», подчеркнул президент и отметил: «Чтобы не оставалось простора для конфликтов и чужой игры против Украины».

Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. В соответствии с украинской Конституцией, проведение выборов запрещено в условиях военного положения. Оно действует на Украине с начала российской военной операции, 6 ноября Зеленский предложил снова продлить этот режим на 90 дней — до 14 февраля.

Президент Украины избирается сроком на пять лет. Зеленский был избран главой государства в 2019 году, в мае того же года он вступил в должность.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com