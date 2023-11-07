Зеленский заявил, что президентские выборы сейчас «не ко времени»

CentralAsia (CA) - Во время вооруженного конфликта неприемлемы широкие празднования и выборы на Украине, поскольку «все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями», заявил в видеообращении украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет РБК.

«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени», — написал президент.

Зеленский добавил, что во время конфликта «абсолютно безответственно, как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов». Если необходимо «поставить точку в том или ином политическом споре», то на Украине есть структуры, которые способны «ставить точки и давать обществу все необходимые ответы», подчеркнул президент и отметил: «Чтобы не оставалось простора для конфликтов и чужой игры против Украины».

Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. В соответствии с украинской Конституцией, проведение выборов запрещено в условиях военного положения. Оно действует на Украине с начала российской военной операции, 6 ноября Зеленский предложил снова продлить этот режим на 90 дней — до 14 февраля.

Президент Украины избирается сроком на пять лет. Зеленский был избран главой государства в 2019 году, в мае того же года он вступил в должность.