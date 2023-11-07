Какие вопросы планируют обсудить Путин и Токаев в Казахстане?

// Акорда

CentralAsia (KZ) - Кремль 7 ноября анонсировал официальный визит президента России Владимира Путина в Казахстан.

Сообщается, что в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнёрства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, а также актуальные региональные и международные проблемы.

Путин и Токаев в формате видеоконференции примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в городе Костанай.

По итогам визита ожидается подписание ряда важных совместных документов. Президенты также выступят с заявлениями для СМИ.

Ранее официальный визит Путина в Казахстан анонсировала Акорда.

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