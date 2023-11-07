экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан и Турция подписали план военного сотрудничества на 2024 год
Предыстория: Франция поставит в Казахстан радарные системы противовоздушной обороны Ground Master 400

CentralAsia (KZ) -  Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков провел в Анкаре (Турция) ряд встреч, посетил военные объекты, учреждения и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

Состоялись переговоры генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с министром национальной обороны Яшаром Гюлером.

«Стороны обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сферах, представляющих взаимный интерес», – заявили в МО РК.

Также генерал Жаксылыков встретился с главнокомандующим жандармерией МВД генералом армии Арифом Четином и руководителем управления оборонной промышленности Турции Халуком Гергюном.

В ходе поездки казахстанская делегация посетила объединенную компанию Turkish Aerospace Industries – TUSAŞ Aerospace Industries, где производят авиационную технику и беспилотные летательные аппараты.

«По итогам встречи подписан план военного сотрудничества между Турцией и Казахстаном на 2024 год... В настоящее время оборонные ведомства двух стран наладили взаимодействие в сфере военной науки, образования, боевой подготовки, налаживается военно-техническое сотрудничество», – заверили в министерстве.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com