Пять крупнейших банков Монголии успешно завершили IPO

CentralAsia (MNG) - Пять крупных кредиторов Монголии успешно завершили свои IPO, удвоив размер местного фондового рынка.

Азиатское пограничное государство, не имеющее выхода к морю, зажатое между бывшей мировой державой, находящейся в состоянии войны со своим соседом, и современной сверхдержавой, внезапно потерявшей экономический импульс, кажется маловероятным местом для поиска амбициозных политиков, стремящихся преобразовать архаичный банковский сектор.

Но Монголия всегда поступала немного по-другому. В январе 2021 года, когда центральный банк опубликовал поправку к банковскому закону, выделились два конкретных требования.

Банк Монголии уделил особое внимание общей картине, такой как создание основных строительных блоков финансовой стабильности, проведение необходимых реформ в банковском секторе и регулярное совершенствование системы надзора. Став публичными, банки становятся более прозрачными и подотчетными, имеют более совершенную структуру управления и собственности.

Когда Монголия начала переход к рыночной экономике, создание двухуровневой банковской системы с центральным банком и коммерческими банками стало исторической реформой. Теперь, спустя 30 лет, очередную крупную реформу можно считать выходом на биржу отечественных системно значимых банков. Это важное событие, знаменующее начало следующих 30 лет банковской отрасли Монголии. В этом смысле это замечательное время для клиентов банков, регулирующих органов и инвесторов. В январе 2021 года, когда центральный банк опубликовал поправку к банковскому закону, выделились два конкретных требования.

Во-первых, он потребовал от каждого из пяти отечественных системно значимых банков (D-Sibs) разместить минимум 5% своих акций на местной фондовой бирже к июню 2022 года. Во-вторых, он предписал всем кредиторам размывать долю собственности к концу 2023 года. , чтобы гарантировать, что ни одно физическое лицо не владеет более чем 20% от общего количества акций банка.

Большая пятерка операторов – Khan Bank, Trade & Development Bank (TDB), XacBank, Golomt Bank и State Bank, которые в конце 2022 года вместе контролировали чуть более 90% всех банковских активов – чтобы завершить первичное размещение акций всего за 18 месяцев.

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