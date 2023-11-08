Монголия стремится развивать приключенческий туризм с Торговой ассоциации приключенческого туризма

CentralAsia (MNG) - Министерство окружающей среды и туризма Монголии, неправительственная организация Natura Conservancy (TNC), представительство JICA в Монголии и представители Монгольской ассоциации туризма встретились с Шеннон Стоуэлл, генеральным директором Торговой ассоциации приключенческого туризма (ATTA).

«До пандемии Монголия приняла более 577 000 туристов, что принесло экономическую выгоду в размере 607 миллионов долларов США в виде ВВП. Поскольку правительство Монголии объявило 2023-2025 годы «Годами посещения Монголии», мы стремимся реализовать программу и принять один миллион туристов. В настоящее время Монголия приняла около 600 000 туристов, что принесло экономике страны доход в один миллиард долларов. В будущем мы готовы сотрудничать с АТТА для развития приключенческого туризма на открытом воздухе», — сказал Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий, министр окружающей среды и туризма Монголии.

Участники обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по развитию в Монголии приключенческого туризма, который является экологически чистым и устойчивым туризмом, организации Всемирной конференции по приключенческому туризму, а также обучению специалистов в этой области.

Приключенческий туризм приобрел широкую популярность после Второй Мировой войны. Именно в этот период туристы впервые начали использовать «в мирных целях» разные предметы военного инвентаря: палатки, рафты, джипы. овольно быстро это направление получило все признаки настоящей индустрии – появились специализированные туристические компании, производители снаряжения, а также органы саморегулирования (фонды, ассоциации, клубы и т. п.). Сегодня приключенческий туризм – это все еще достаточно небольшая рыночная ниша, которая динамично развивается.

Самой известной международной организацией, которая исследует рынок приключенческого туризма в мире, является Торговая ассоциация приключенческого туризма (Adventure Trade Travel Association, сокр. ATTA). Эта организация определяет приключенческий туризм как поездку, которая включает «физическую активность, связь с природой, взаимодействие с культурой».

Поскольку приключенческий туризм относительно недавно стал самостоятельным направлением туризма в научном сообществе еще не выработан единый подход к его пониманию как предмета исследования.

Министерство окружающей среды и туризма Монголии заявляет, что в отношении Целевого фонда охраны природы, созданного The Nature Conservancy (TNC), одним из способов создания устойчивого механизма финансирования охраны природы является экологически чистый и устойчивый туризм.

Напомним, что Ассоциация приключенческого туризма (ATTA) — это глобальная членская организация, в которой проживает процветающее сообщество, состоящее из сотен ответственных, прибыльных предприятий, направлений и средств массовой информации, которые превращают клиентов и предприятия в защитников устойчивого развития и справедливости во всем мире. В число членов входят туроператоры, советы по туризму, специализированные туристические агенты, гиды, поставщики услуг размещения, СМИ и услуг.

Приключенческий туризм – это любые внутренние или международные поездки, которые включают, по крайней мере, два из следующих трех аспектов: физическая активность, взаимодействие с природой и обучение или культурный обмен, и позволяют туристу совершать открытия, искать решения проблем и столкнуться с неизвестным.

Приключенческий туризм – это вид туризма, который объединяет все путешествия, связанные с активными способами передвижения и отдыха на природе, имеющие целью получение новых ощущений, впечатлений, улучшение туристом физической формы и достижение спортивных результатов.

Приключенческий туризм – это широкий спектр туристских активностей, часто коммерческой направленности, подразумевающих взаимодействие с природной средой вдали от домашнего окружения участников и содержащих элементы риска

Приключенческий туризм – это любая внутренняя или международная поездка, которая включает, по крайней мере, два из трех следующих аспектов: физическая активность, культурный обмен, взаимодействие с природой.

Приключенческий туризм – это поездка или путешествие с конкретной целью участия в какой-либо деятельности для получения нового опыта, часто связанного с предполагаемым риском или контролируемой опасностью, преодолением препятствий, в природной среде или экзотической обстановке на открытом воздухе.

источник: middleasiannews.com

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