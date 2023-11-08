Индекс потребительских цен в Монголии вырос на девять процентов по сравнению с 2022 годом
CentralAsia (MNG) - Индекс потребительских цен (ИПЦ), который измеряет широкую корзину обычных товаров и услуг, вырос на 9,0 процента в октябре по сравнению с тем же периодом год назад. Национальное статистическое управление Монголии сообщило об увеличении на 6,7 процента по сравнению с концом прошлого года и на 0,3 процента по сравнению с прошлым месяцем.
ИПЦ вырос на 9,0 процента в октябре из-за роста в следующих секторах:
- 14,7 процента на продукты питания и безалкогольные напитки
- 6,4 процента для алкогольных напитков и табачных изделий
- 7,4 процента на одежду и обувь
- 3,3 процента на жилье, воду, электричество и другие виды топлива
- 7,5 процентов на мебель и бытовую технику
- 7,6 процента для медицины и медицинского обслуживания
- 16,9 процента для ресторанов и отелей
- 16,8 процента на образование.
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