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Внешнеторговый оборот Монголии увеличился на 16,9 процента

CentralAsia (MNG) -  Общий внешнеторговый оборот за десять месяцев 2023 года достиг 20033,6 миллиона долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 2898,6 миллиона долларов США или на 16,9 процента.

Стоимостной объем экспорта превысил импорт на 4 914,4 млн долларов США, что привело к положительному внешнеторговому балансу.

Результаты внешней торговли за первые десять месяцев 2023 года проанализированы на основе 525 662 экспортных и 251 641 импортных таможенных деклараций, а также данных из других источников.

По данным Главного таможенного управления Монголии, через временные порты, открытые в отчетный период, было подано 27 408 экспортных деклараций и 1 092 импортных декларации.

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