Спецдокладчик ООН будет работать в аймаках Сэлэнгэ и Дархан-Уул
CentralAsia (MNG) - 7 ноября заместитель генерального прокурора Монголии Чинбат Максим принял делегацию во главе со специальным докладчиком ООН по вопросам независимости судей и адвокатов г-жой Маргарет Саттертуэйт.
В ходе встречи были обсуждены условия нормальной работы, независимости и независимости прокуратуры Монголии, а также предоставлена информация по вопросам, разъясненным спецдокладчиком.
Делегация во главе со специальным докладчиком ООН г-жой Маргарет Саттертуэйт также будет работать в аймаках Сэлэнгэ и Дархан-Уул и проведет встречи с профильными организациями.
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