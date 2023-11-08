Спецдокладчик ООН будет работать в аймаках Сэлэнгэ и Дархан-Уул

CentralAsia (MNG) - 7 ноября заместитель генерального прокурора Монголии Чинбат Максим принял делегацию во главе со специальным докладчиком ООН по вопросам независимости судей и адвокатов г-жой Маргарет Саттертуэйт.

В ходе встречи были обсуждены условия нормальной работы, независимости и независимости прокуратуры Монголии, а также предоставлена ​​информация по вопросам, разъясненным спецдокладчиком.

Делегация во главе со специальным докладчиком ООН г-жой Маргарет Саттертуэйт также будет работать в аймаках Сэлэнгэ и Дархан-Уул и проведет встречи с профильными организациями.

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