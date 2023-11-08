экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Спецдокладчик ООН будет работать в аймаках Сэлэнгэ и Дархан-Уул

CentralAsia (MNG) -  7 ноября заместитель генерального прокурора Монголии Чинбат Максим принял делегацию во главе со специальным докладчиком ООН по вопросам независимости судей и адвокатов г-жой Маргарет Саттертуэйт.

В ходе встречи были обсуждены условия нормальной работы, независимости и независимости прокуратуры Монголии, а также предоставлена ​​информация по вопросам, разъясненным спецдокладчиком.

Делегация во главе со специальным докладчиком ООН г-жой Маргарет Саттертуэйт также будет работать в аймаках Сэлэнгэ и Дархан-Уул и проведет встречи с профильными организациями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com