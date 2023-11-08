Инфляция достигла 9%, второй раз за последние 23 месяца, когда она достигла однозначных цифр

CentralAsia (MNG) - В последние два месяца уровень инфляции был выше 10 процентов, но он снизился и приближается к целевому уровню ЦБ.

Инфляция в Монголии достигла девяти процентов в октябре, что сделало ее вторым однозначным показателем за последние 23 месяца. По сравнению с предыдущим месяцем он составил 0,3 процента.

Цены на потребительские товары и услуги замедлились по сравнению с быстрым ростом в прошлом году. Например: цена на основную весовую группу продуктов питания увеличилась на 14,4 процента, а также стоимость образовательных услуг в зависимости от сезона, стоимость услуг гостиниц, общественного питания и общежития увеличилась примерно на 17 процентов.

В ноябре прошлого года цены на продовольственные товары выросли на 16,1 процента. Цены на отечественные продукты питания, за исключением мяса, выросли на 29,1 процента ежегодно, и влияние на инфляцию было высоким. В частности, в ЦБ Монголии отметили, что цены на муку и хлебобулочные изделия выросли на 34,9 процента.

ЦБ Монголии намерен стабилизировать инфляцию на уровне около 6% в год в 2023-2024 годах, в пределах +/-2 процентных пункта.

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