Информация о туризме в Монголии достигла около 500 миллионов человек по всему миру, — министр отрасли

министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий предоставил следующую информацию, касающуюся туризма в Монголии в 2023 году.

Информация о туризме в Монголии достигла около 500 миллионов человек по всему миру, а количество туристов, приехавших в этом году, превышает рекорд 2019 года.

На сегодняшнем заседании правительства были приняты важные решения, связанные с развитием зимнего туризма, такие как сохранение международных и внутренних авиарейсов и реализация маркетинговых мероприятий «Монгольская зима».

В этом месяце мы также готовимся собрать команду влиятельных лиц для продвижения зимнего туризма в Монголии. В 2023-2024 годах планируется привлечь шесть команд, которые работают в сфере влияния.

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