Бывшего свата Назарбаева отпустили из колонии домой

Кайрат Боранбаев

CentralAsia (KZ) - Казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев, которому назначили шесть лет колонии, но затем неотбытую часть наказания заменили на ограничение свободы, вышел на волю. 6 ноября осужденный отправился домой, сообщает «Информбюро» со ссылкой на пресс-службу Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД Казахстана.

Как уточнили в ведомстве, оставшийся срок наказания олигарх будет отбывать «по месту жительства».

«Администрация учреждения вручила осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени прибытия в службу пробации для постановки на учет и ведения пробационного контроля, куда направляются также характеризующие его материалы», — говорится в сообщении КУИС.

Кайрат Боранбаев — бывший сват Нурсултана Назарбаева. Его дочь Алима была замужем за внуком экс-президента Айсултаном, который умер в августе 2020 года. Бизнесмен был арестован в марте 2022 года по подозрению в хищении средств в квазигосударственном секторе, в частности, при сделках с газом. Спустя год ему назначили восемь лет лишения свободы, однако затем приговор отменили из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ.

В августе текущего года Боранбаев признал вину и пошел на сделку со следствием, после чего его приговорили к шести годам колонии. В октябре Зерендинский районный суд Акмолинской области в связи с тем, что олигарх отбыл треть срока, возместил ущерб и раскаялся в содеянном, заменил ему реальный срок на ограничение свободы.

В ходе разбирательств бизнесмен добровольно вернул государству активы на общую сумму свыше 90 млрд тенге ($195,4 млн). Еще $66 млн компании Боранбаева перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования. 14,5 млрд тенге ($30,3 млн) предприниматель возместил в рамках расследования по факту хищения средств. Приговором суда по этому же делу у него были конфискованы участок в Алматы и свыше 2 млрд тенге ($4 млн) на банковских счетах.

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