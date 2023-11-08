Золотой депозит ЦБ Монголии увеличился на 14,2 тонны

CentralAsia (MNG) - 7 ноября Центральный банк Монголии сообщил, что за первые 10 месяцев этого года он приобрел у юридических и физических лиц в общей сложности 14,2 тонны золота.

По состоянию на октябрь средняя цена покупки золота Банком Монголии составляла 211 513,01 монгольского тугрика (около 61 доллара США) за грамм, говорится в сообщении банка.

Покупка золота является одним из ключевых способов для ЦБ обеспечить экономическую стабильность страны.

К третьему кварталу этого года валютные резервы Монголии составили 4,124 миллиарда долларов.

На конец апреля 2021 года валютные резервы азиатской страны составили 4,9 миллиарда долларов, достигнув исторического максимума.

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