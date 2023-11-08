Монголо-Лаосский бизнес-форум прошел во Вьентьяне

CentralAsia (MNG) - В рамках государственного визита Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Лаосскую Народно-Демократическую Республику (ЛНДР) в городе Вьентьяне прошел Монголо-Лаосский бизнес-форум.

Бизнес-форум открыли министр продовольствия и сельского хозяйства Монголии Болорчулуун Хаянгаа и заместитель министра торговли и промышленности ЛНДР Ванотонг Вонгсай.

Глава Департамента политики и планирования Министерства торговли и промышленности ЛНДР С. Интасене выступил с докладом о текущей экономической ситуации в Лаосе и возможностях торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

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