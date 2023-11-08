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Госсекретар МИД Монголии встретился с помощником заместителя министра МИД Канады 

CentralAsia (MNG) -  7 ноября 2023 г. госсекретарь МИД Анхбаяр Нямдорж встретился с помощником заместителя министра иностранных дел Канады Уэлдоном Эппом.

В ходе встречи госсекретарь Анхбаяр Нямдорж отметил, что в этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой, отметил, что Монголия придает большое значение расширению торгово-экономического сотрудничества с Канадой, важным «третьим соседом», а также укреплению сотрудничества в сферах сельского хозяйства, образования, охраны окружающей среды и туризма.

Помощник заместителя министра Уэлдон Эпп отметил, что рад приехать в Монголию и принять участие в Круглом столе Монголия-Канада в рамках полувекового юбилея установления дипломатических отношений между двумя странами, и выразил важность расширения сотрудничества между двумя странами в других областях, помимо горнодобывающего сектора.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в рамках «Индийско-Тихоокеанской стратегии», объявленной правительством Канады в 2022 году.

Помощник заместителя министра Уэлдон Эпп возглавит представителей канадской стороны на X заседании Круглого стола между Монголией и Канадой, которое пройдет 9 ноября в Улан-Баторе.

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