Анджелина Джоли, Мадонна, Арнольд Шварценеггер. Кто из мировых звезд осудил удары по сектору Газа, а кто поддержал Израиль?

CentralAsia (CA) - После начала военных действий между Израилем и движением «ХАМАС» многие мировые знаменитости высказались по поводу палестино-израильского конфликта.

Кто из звезд осудил Израиль за удары по сектору Газа

Анджелина Джоли

Американская актриса, бывший посол доброй воли и бывший спецпосланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли раскритиковала Израиль за бомбардировку сектора Газа. Она также считает мировых лидеров, которые не поддержали в Совбезе ООН прекращение огня, причастными к «этим преступлениям».

Джиджи и Белла Хадид

Модель палестинского происхождения Джиджи Хадид написала в Instagram, что сочувствует палестинцам, «вынужденным жить в оккупации», и подчеркнула, что поддерживать движение «Свободная Палестина». По ее словам, придерживаться пропалестинских взглядов не означает «быть антисемитом».

Модель заявила, что «ни одно невинное гражданское лицо, палестинец или израильтянин, не заслуживает того, чтобы стать жертвой» кровопролития.

Тем временем ее сестра Белла Хадид, которая ранее публично выступала в поддержку Палестины, сейчас не комментирует боевые действия. Отец моделей, бизнесмен Мохамед Хадид, в свою очередь, встал на сторону палестинцев.

Миа Халифа

Журнал Playboy разорвал отношения с бывшей порноактрисой ливанского происхождения Миа Халифой, которая поддержала в соцсетях народ Палестины. Она назвала политику Израиля апартеидом и отметила, что «история покажет это со временем».

Редакция Playboy пояснила, что поощряет свободу выражения мнений и конструктивные политические дебаты, но придерживается политики абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти.

«Мы ожидаем, что Миа поймет, что ее слова и действия имеют последствия», — сказано в заявлении журнала.

Хабиб Нурмагомедов

Спортивная звезда из Дагестана, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем блоге выложил пост в поддержку Палестине.

«Ниспошли для них помощь с неба», – написал он.

Кроме этого, Хабиб опубликовал флаг Палестины, красное сердце и эмодзи, которое означает солидарность.

Марк Руффало

Американский актер и продюсер, который сыграл Халка, Марк Руффало осудил призывы министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича «ликвидировать Хувару», палестинский город в северной части оккупированного Западного берега.

«Пришло время ввести санкции против крайне правого правительства Нетаньяху и отказать им в визах из-за их призывов к геноциду», — написал он тогда в Твиттере. Приветствуя призывы некоторых американских представителей к прекращению огня в Газе, 55-летний актер и продюсер также делится статьями и свидетельствами, подчеркивающими страдания детей в регионе.

Кто из знаменитостей поддерживает Израиль

Мадонна

Певица Мадонна назвала ситуацию в Израиле катастрофой. Она рассказала, что молится за жителей государства. Мадонна отметила, что конфликты не могут разрешаться насилием, а мир, в котором живет человечество, назвала «опустошенным ненавистью».

Натали Портман

Похожую позицию выразила актриса Натали Портман, которая также заявила о молитвах за пострадавших и находится в «ужасе от варварских действий». Она утверждает, что жители Израиля, включая детей, женщин и стариков, поверглись похищениям из собственных домов.

Галь Гадот

Израильская актриса и звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот рассказала, что десятки женщин, детей и пожилых людей удерживаются в качестве заложников палестинской военной группировкой ХАМАС. Она также сообщила о полутора тысячах раненых и продолжении боев. Гадот поддержала Израиль и призвала мир не сидеть сложа руки.

Дуэйн Скала Джонсон

Среди киносообщества посты в поддержку народа Израиля также сделали Риз Уизерспун и Дуэйн Скала Джонсон, который признал, что глубоко не владеет темой конфликта, однако имеющейся информации достаточно, чтобы осудить терроризм.

Джастин Бибер

Канадский исполнитель Джастин Бибер также опубликовал в Instagram снимок разрушенного района сектора Газа с подписью «молимся за Израиль». Позже артист удалил публикацию и вместо нее выложил ту же надпись только на зелено-голубом фоне.

Кайли Дженнер

Модель Кайли Дженнер сначала выложила пост в поддержку Израиля, но удалила его из-за критики поклонников, поддерживающих другую сторону конфликта.

Арнольд Шварценеггер

Актер Арнольд Шварценеггер высказал свою позицию относительно конфликта между Израилем и Палестиной. В своем недавнем интервью он заявил, что палестинцы также имеют право на жизнь и собственную страну. В своем выступлении голливудский актер осудил жестокое нападение на Израиль, которое привело к гибели невинных людей, но и сектор Газа он морально поддержал.

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино посетил базу израильской армии, чтобы «поднять боевой дух», на снимке позирует с солдатами.

Квентин Тарантино

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает число жертв в 10 тыс. 2 ноября израильская армия объявила о полном окружении города Газа. Более 700 знаменитостей отправили письмо президенту США Джо Байдену с требованием прекращения огня.