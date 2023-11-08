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Путин заявил о попытках «расшатывания власти» в СНГ
// Кремль

CentralAsia (CA) -  Действия некоторых государств направлены на «расшатывание легитимной власти» в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей советов безопасности СНГ, передает ТАСС.

«Глобальная нестабильность проецируется и на Евразию. Больше того, действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей», — сказал он.

По словам президента, такие угрозы, как терроризм, организованная преступность, наркоторговля, незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности сохраняются для всех стран СНГ.

«Все это требует не только согласованной коллективной реакции, но и большой превентивной работы. В том числе важно максимально полно использовать прогнозный, информационно-аналитический потенциал советов безопасности для глубокого и всестороннего изучения ситуации на пространстве СНГ и в мире в целом, для четкого определения приоритетов, своевременной корректировки документов стратегического планирования»,— добавил Путин.

Президент России выразил уверенность, что сотрудничество по линии Советов безопасности стран СНГ позволит укрепить стабильность и безопасность членов содружества и выработать согласованные подходы для достижения общих целей.

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