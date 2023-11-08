Казахстан испытывает серьезный дефицит газа, - Минэнерго РК

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CentralAsia (KZ) - Казахстан испытывает серьезный дефицит газа, и в ближайшее время эта проблема не решится, заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает «Власть.kz».

«У нас на рынке будет существенный дефицит (газа). Сейчас мы вынуждены говорить, как министерство брать на себя ответственность и открыто обществу и нашим автолюбителям говорить: с этим видом топлива государство уже сейчас испытывает серьезные проблемы, и эта проблема в краткосрочный период не решится», - заявил Саткалиев.

По его данным, только за 9 месяцев потребление газа выросло на 25%, а это больше, чем на 225-250 тыс. тонн в месяц. Министр заявил, что при сохранении этой тенденции и непринятии мер страна столкнётся с непокрываемым дефицитом сжиженного газа.

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