Путин заявил о пользе от сотрудничества стран Центральной Азии

Саммит "Центральная Азия плюс Россия" в Астане

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин считает, что тенденция к объединению усилий крепнет в Центрально-Азиатском регионе. Глава российского государства назвал приоритетами для взаимодействия Москвы со странами региона вопросы безопасности, транспорта, энергетики.

«Объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты. Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. На этом фоне формат «Центральная Азия плюс Россия» становится еще более востребованным. Очевидно, что наше взаимодействие, в том числе в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества и могло бы еще больше выиграть, обогатиться от объединения усилий всех заинтересованных сторон», - сказал он в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном на сайте Кремля.

Он указал, что помимо диалога на высшем уровне, налажены связи по линии советов безопасности и других структур. Для примера президент РФ привел механизм шестисторонних контактов на уровне министров иностранных дел, который, по его оценке, успешно развивается с 2019 года. «Очередной раунд переговоров в таком формате состоялся 14 апреля этого года в Самарканде. В планах запустить работу экспертных групп «Центральная Азия плюс Россия» по отраслевым компетенциям», - уточнил глава РФ.

«Что касается приоритетов нашего взаимодействия в «шестерке», то в настоящее время к ним относятся наращивание политического диалога, сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, гуманитарных связей, миграции, информационных технологий и массовых коммуникаций», - перечислил Путин.