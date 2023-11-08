Осадки, туман и гололед прогнозируются в Казахстане

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 9-11 ноября из-за быстрой смены барических образований сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток пройдут осадки в виде дождя и снега, сильные дожди ожидаются 9 ноября на юге, 10 ноября на западе, сильные осадки (дождь, снег) 9-10 ноября на юго-востоке, 11 ноября на востоке страны. По республике также прогнозируется усиление ветра, ночью и утром туман, на северо-западе, севере, в центре и на востоке – гололед. К концу периода ночью на юго-востоке Казахстана ожидается понижение температуры воздуха ночью до -2+3 градусов, в горных районах до -5-10.

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