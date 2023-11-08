Телескоп темной материи «Евклид» показал свои первые полноцветные снимки космоса

CentralAsia (CA) - Телескоп Евклида, также известный как телескоп «темной Вселенной», сделал первые полноцветные фотографии космоса.

«Мы никогда не видели подобных астрономических изображений с таким количеством деталей», – описал снимки участник миссии Рене Лаурейс, сообщает Space.com.

По словам астрономов, на фото показаны ранее невидимые особенности даже некоторых глубоко изученных космических объектов.

Ученые говорят, что телескоп готов составить карту «темной, невидимой стороны нашей Вселенной» .

В частности, телескоп должен показать тайны темной материи, изучая миллиарды галактик, которые находятся в 10 миллиардах световых лет от Земли.

Так, на первых 5 снимках Евклид телескопа изображена:

«Скрытая галактика»

«Скрытые галактики» или IC 342 расположены на расстоянии примерно 11 миллионов световых лет от Земли.

Ее название связано с тем, что она расположена за диском родной нам галактики Млечный Путь и обычно перекрывается космическим газом, пылью и звездами.

По словам астрономов, IC 342 является спиральной галактикой, подобной Млечному Пути.

Поскольку исследовать нашу собственную галактику трудно, и мы можем видеть ее только по краю, изучение IC 342 может помочь ученым узнать больше о Млечном Пути.

В частности, новые детали, обнаруженные Евклидом, могут помочь проследить историю и эволюцию звезд, отметил исследователь из Национального института астрофизики в Италии Лесли Хант.

«Благодаря снимку мы имеем широкий обзор всей галактики. Также можно увеличить масштаб, чтобы различить отдельные звезды и звездные скопления», – добавил Хант.

Старые и новые галактики в скоплении Персея

На снимке, который сделал телескоп, видно более 1000 светящихся галактик в созвездии Персея, которое расположено на расстоянии примерно 240 миллионов световых лет от Земли.

По словам астрономов, скопление галактик, окруженных перегретым газом, считается одной из самых массивных космических структур во Вселенной.

На фото большие галактики этого скопления можно заметить за их желтовато-белыми гало, похожими на уличные фонари в туманную ночь.

Также на снимке видно около 100 тысяч других галактик. Они отмечены белыми, желтыми и красными пятнышками.

«Благодаря телескопу мы можем увидеть их и еще раз убедиться, что они действительно существуют в таком большом количестве, как предполагалось», – сказал французский исследователь Жан-Шарль Куйландр.

Розовые звезды в галактике Бернарда

Галактика Бернарда или NGC 6822 расположена в 1,6 миллиона световых лет от Земли.

По словам ученых, NGC 6822 является первой неправильной галактикой, которую наблюдал телескоп Эвклид.

Несмотря на то, что галактика является частью того же скопления галактик, что и Млечный Путь, она содержит элементы тяжелых металлов, которых обычно нет в молодых еще формирующихся галактиках.

Звезды в NGC 6397

Телескоп заснимал шаровидное скопление звезд NGC 6397. Их связывает единая сила гравитации, в результате чего они вращаются в диске Млечного Пути на расстоянии примерно в 7800 световых лет от Земли.

Ожидается, что с помощью фото Евклида астрономы смогут обнаружить приливной хвост – вытянутый поток звезд и межзвездной пыли, образованный взаимной гравитацией двух галактик.

Туманность Конская Голова

На пятом снимке телескоп запечатлел туманность Лошадиной Головы, которая расположена примерно в 1500 световых годах от Земли в созвездии Ориона.

На фото видно, что звезда Сигма Ориона расположена над Конской головой и вне поля зрения телескопа, излучает ультрафиолетовое излучение, заставляя космическую пыль вокруг светиться.

По словам астрономов, сама голова Лошадиной головы выглядит темной, поскольку ее густые водородные облака блокируют фоновый свет.

Облака вокруг туманности уже рассеялись, а столб Конского Председателя развалится через 5 миллионов лет, говорят астрономы.

Используя возможности Евклида, ученые надеются заметить в этом регионе много тусклых, молодых и ранее невидимых планет, похожих на Юпитер.