МИД России заявил о расширении влияния США в Казахстане

МИД РФ

CentralAsia (KZ) - Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник полагает, что США расширяют свое влияние в Казахстане. Представитель МИД утверждает, что прежде всего это влияние расширяется за счет программы подготовки миротворцев и военного персонала.

В конце октября в соцсетях появились сообщения о том, что в Казахстане якобы «открылся центр НАТО». Позднее военное ведомство страны опровергло эту информацию и пояснило, что речь идет об открытии нового конференц-зала Центра миротворческих операций Министерства обороны Казахстана.

По словам Александра Стерника, называть это центром НАТО «некорректно». «Вместе с тем, очевидно, что американская сторона подобными акциями пытается «разрекламировать» себя в интересах расширения своего влияния в Казахстане на программы подготовки миротворцев, а, следовательно, и военного персонала в целом»,— прокомментировал «РИА Новости» Стерник.

Однако он отметил, что речи о присутствии американских военных специалистов в Казахстане нет, поскольку все члены ОДКБ придерживаются обязательства не допускать размещения военных контингентов третьих стран без согласования с союзниками.

В сентябре этого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что считает санкционное противостояние с Россией контрпродуктивным и отмечал, что Казахстан не является «анти-Россией».

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