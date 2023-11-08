Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл в Таджикистан. Фото
- Таджикистан, политика
- 16:28, 08 ноября 2023
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Ибрахим Раиси прибыл в Таджикистан
CentralAsia (TJ) - Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл с официальным визитом в Таджикистан, сообщает НИАТ «Ховар».
В Международном аэропорту Душанбе главу Ирана встретил председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоир Зокирзода.
В рамках визита предусмотрены встречи и переговоры высокого уровня между, также будет рассмотрен широкий круг двустороннего сотрудничества. После встреч и переговоров высокого уровня между Таджикистаном и Ираном будет подписан ряд новых документов о сотрудничестве.
Это второй визит Ибрахима Раиси в Таджикистан.
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