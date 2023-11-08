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Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл в Таджикистан. Фото
Ибрахим Раиси прибыл в Таджикистан
Ибрахим Раиси прибыл в Таджикистан

CentralAsia (TJ) -  Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл с официальным визитом в Таджикистан, сообщает НИАТ «Ховар».

В Международном аэропорту Душанбе главу Ирана встретил председатель Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Махмадтоир Зокирзода.

В рамках визита предусмотрены встречи и переговоры высокого уровня между, также будет рассмотрен широкий круг двустороннего сотрудничества. После встреч и переговоров высокого уровня между Таджикистаном и Ираном будет подписан ряд новых документов о сотрудничестве.

Это второй визит Ибрахима Раиси в Таджикистан.

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