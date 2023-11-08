Армия Израиля за месяц нанесла удары по 14 тыс. целей в секторе Газа. ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы отдела вооружений ХАМАС

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля за месяц операции против группировки ХАМАС атаковала более чем 14 тысяч ее целей в Газе, заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, передает Al Arabiya.

По его словам, военные также уничтожили более 100 проходов в подземные туннели, которыми пользуются члены ХАМАС, свыше 4 тыс. хранилищ оружия, многие из которых находились в гражданских постройках, мечетях, детских садах.

«У нас есть успехи, но предстоит длинный путь. Террористы ХАМАС уверяют себя, что будет перемирие. А прекращения огня не будет. Мы продолжим двигаться вперед. Мы концентрируем усилия на наступлении в Газе», - сказал Хагари.

Армия обороны Израиля также сообщила о ликвидации Мохсена Абу Зина – одного из лидеров ХАМАС, возглавлявшего в группировке подразделение разведки и вооружений. По информации военных, Абу Зин отвечал за производство стратегических боеприпасов и ракет.

В своем утреннем брифинге ЦАХАЛ сообщает, что продолжает действовать в глубине сектора Газа, уничтожая «террористов» и координируя удары авиации по инфраструктуре ХАМАС.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Со стороны Израиля погибли 1,4 тыс. человек, Палестина оценивает число жертв в 10 тыс. 2 ноября израильская армия объявила о полном окружении города Газа. 6 ноября Израиль заявил о ликвидации ответственного за спецоперации «Хамаса» Джамаля Муссы, а также об уничтожении ракетного комплекса палестинского движения в мечети в секторе Газа.