Токаев высказался об АЭС в Казахстане. Путин заявил о готовности Росатома заняться проектом строительства

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о строительстве АЭС в стране.

В интервью «Известиям» он отметил, что для республики одним из ключевых направлений энергетического сотрудничества является взаимодействие в сфере мирного атома.

«Есть разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, в Казахстане имеется значительный потенциал для развития атомной энергетики. Страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, также имеется свое производство компонентов ядерного топлива и доступ к услугам по изотопному обогащению урана. На базе Ульбинского металлургического завода выпускается готовое ядерное топливо для атомных электрических станций Китая», – пояснил Токаев.

С другой стороны, подчеркнул президент Казахстана, у многих граждан и экспертов есть опасения по поводу безопасности атомных станций.

«Это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского испытательного полигона. Мы высоко ценим предложенную российской стороной помощь в строительстве АЭС на территории Казахстана. А окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам заявленного референдума», – сказал он.

Токаев напомнил, что в 2019 году в своей предвыборной платформе заявил о принятии решений по наиболее важным стратегическим проблемам посредством референдумов.

Президент России Владимир Путин заявил, что госкорпорация Росатом готова разработать проект строительства атомной электростанции в Казахстане. Об этом он сказал в интервью газете «Казахстанская правда», данном накануне визита в Астану.

«Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, госкорпорация Росатом готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности. Это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны», — сказал президент РФ.

Путин также заявил о готовности России помочь в газификации северных и восточных районов Казахстана и построить в этой стране школы, «учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан».

Президент Казахстана в послании народу страны 1 сентября предложил вынести вопрос о строительстве АЭС на общенациональный референдум. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по этому вопросу. Дата референдума будет назначена после проведения консультаций с обществом.

Сейчас власти рассматривают нескольких потенциальных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF.

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