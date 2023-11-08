В Украине в десятый раз продлили военное положение и всеобщую мобилизацию

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CentralAsia (CA) - Парламент Украины одобрил продление на 90 дней — до 14 февраля 2024 года — сроков действия военного положения и всеобщей мобилизации, объявленных после начала российских военных действий.

За продление военного положения в Украине свои голоса отдали 329 депутатов из 348, продление мобилизации поддержали 322 депутата Верховной Рады, пишет «РБК-Украина».

Оба законопроекта, рассмотренных Верховной Радой, были накануне внесены президентом Украины Владимиром Зеленским.

Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлен в девятый раз.

Во время действия военного положения в Украине, по действующему законодательству, запрещено проведение президентских, парламентских и местных выборов. Выборы в Верховную Раду, которые по плану должны были пройти 31 октября 2023 года, на этом основании были перенесены.

В марте 2024 года в Украине собирались провести выборы президента. В конце августа 2023 года Зеленский заявлял, что намерен вновь баллотироваться в президенты Украины, если выборы пройдут в следующем году «во время войны». Однако в начале ноября Зеленский сказал, что сейчас не время готовиться к выборам.