В Египте обнаружили древнюю «Книгу мертвых». Фото

Фотография мумии, найденной на кладбище Туна аль-Гебель,

CentralAsia (CA) - Археологи, раскапывающие 3500-летнее кладбище, обнаружили древнеегипетскую «Книгу мертвых», наполненную заклинаниями, которые помогут умершим в загробной жизни.

Как сообщает Insider, свиток обнаружили на кладбище Туна аль-Гебель в центральном Египте. Его длина предположительно от 43 до 49 футов (13-15 метров).

По словам ученых, такие свитки были частью захоронений в Древнем Египте, а их заклинания являются формой сверхъестественной «страховки путешествий» по загробному миру.

Как сообщается, свиток был не единственным сокровищем, найденным на этом месте, основанном во времена Нового царства примерно в 1550–1070 годы до нашей эры.

Археологи также нашли мумии, предположительно принадлежавшие высокопоставленным чиновникам. Некоторые из них все еще находились в богато украшенных каменных саркофагах в хорошей сохранности. В их число входит мумия Та-де-Иса, дочери первосвященника.

В ходе раскопок также были обнаружены редкие канопы из алебастра, используемые для хранения духовно важных органов во время мумификации, и тысячи амулетов.

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Найти экземпляр «Книги мёртвых» - не такая уж редкость, говорят ученые. Однако очень редко можно найти кого-то еще в могиле, где был этот свиток.

К сожалению, в найденной «книге» немного информации, однако ученые предполагают, что это «великая и интересная находка».

«Книга мертвых» в Древнем Египте - что известно

Путешествие в загробный мир считалось трудным. «Книга мертвых» содержала свод инструкций, чтобы помочь духу найти дорогу туда.

Подобные свитки были довольно дорогими. Некоторые писались по шаблону, чтобы можно было просто добавить имя умершего в пустое место. Но самые богатые люди могли выбирать, какие заклинания они хотят включить, что делало эти свитки уникальными.