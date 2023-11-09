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Монгольские и болгарские агентства МСП будут сотрудничать

CentralAsia (MNG) -  Кабмин Болгарии одобрил проект Меморандума о взаимопонимании между Исполнительным агентством по развитию малого и среднего предпринимательства и Агентством малого и среднего предпринимательства Монголии в качестве основы для проведения переговоров, сообщает пресс-служба правительства Болгарии.

Две организации обеспечат условия для расширения деловых контактов между компаниями из Болгарии и Монголии, обмена деловой информацией, сотрудничества в рекламных мероприятиях в интересах МСП, таких как обмен визитами предпринимателей, участие в бизнес-форумах, визиты делегаций, бизнес-миссии и мероприятия B2B.

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