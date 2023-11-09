Спикер парламента Монголии принял лаосскую делегацию

CentralAsia (MNG) - В начале ноября председатель Великого Государственного Хурала Монголии Занданшатар Гомбожав принял лаосскую делегацию во главе с генералом Чансамоне Чаньялатом, заместителем премьер-министра, министром национальной обороны Лаосской Народно-Демократической Республики.

В начале встречи председатель Занданшатар приветствовал лаосскую делегацию и выразил удовлетворение приемом генерала Чансамоне во время его официального визита в Монголию накануне 50-летия дипломатических отношений между Монголией и Лаосом.

Председатель Занданшатар выразил уверенность, что визит генерала Чансамоне станет важнейшим катализатором укрепления связей между людьми, задав направление дальнейшего сотрудничества в развитии традиционных дружественных отношений между двумя странами в ближайшие годы.

Председатель Великого Государственного Хурала с теплотой вспомнил свой официальный визит в прекрасную страну Лаос в 2009 году и признал, что Лаос хорошо известен монголам как «прекрасная страна тысячи слонов» и что Лаосская Народно-Демократическая Республика является важным партнером Монголии в Юго-Восточной Азии.

Генерал Чансамоне выразил радость по поводу посещения Монголии, страны бескрайних монгольских степей, расположенной в самом сердце азиатского континента. Г-н Чансамоне поблагодарил председателя Занданшатара за то, что он нашел время для встречи с ним.

Заместитель премьер-министра генерал Чансамоне подчеркнул важность укрепления отношений между высшими законодательными органами Монголии и Лаоса, расширения оборонного сотрудничества между двумя странами и поддержки правовой основы отношений между двумя странами. Он отметил, что данный визит направлен на то, чтобы вывести традиционно дружественные отношения между Монголией и Лаосом на новый уровень.

Монголия и ЛНДР установили дипломатические отношения в 1962 году. С тех пор две страны осуществляли взаимные визиты на высоком и высшем уровне, поддерживали дружественные отношения и развивали сотрудничество в торговле, экономике, культуре и гуманитарной сфере.

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