Занданшатар встретился с недавно назначенным постоянным представителем д-ром. Стефани Ханке

CentralAsia (MNG) - 8 ноября спикер Великого Государственного Хурала Монголии (ВГХ) Занданшатар Гомбожав принял новоназначенного Постоянного Представителя Фонда Фридриха-Эберта в Монголии доктора Стефани Ханке.

Спикер Великого Государственного Хурала Занданшатар заявил, что рад встрече с госпожой Стефани Ханке, принявшей свои обязанности, и поздравил ее с тем, что она стала главой Фонда Фридриха-Эберта в Монголии.

Он отметил, что мы высоко ценим поддержку Фонда Фридриха-Эберта, который внес ценный вклад в демократический переход и укрепление демократических институтов в Монголии. Он еще раз выразил благодарность в связи с 30-летием работы фонда в Монголии и за что вместе написали 30-летнюю историю демократического парламента страны.

Постоянный представитель Др. Стефани Ханке выразила благодарность за то, что нашла время для встречи со спикером ВГХ, и сказала, что очень рада назначению в Монголию.

«Во время празднования 30-летия Фонда Фридриха-Эберта в Монголии мы смогли оценить проделанную в прошлом работу и вместе поставить цели на будущее. Поэтому я буду всячески поддерживать укрепление демократии парламента Монголии, ценя при этом преемственность деятельности фонда», — сказала она.

Также на очередную конференцию, направленную на развитие культуры, истории, традиций и этнических связей стран Заалтая и их устойчивого сотрудничества, была приглашена принять участие Постоянный представитель д-р Стефани Ханке.

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