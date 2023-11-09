Модернизация части КПП на границе Монголии и РФ завершится в 2023 году

CentralAsia (MNG) - Модернизация части монгольских контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ завершится в 2023 году, другая часть работ будет выполнена в 2024 году. Об этом сообщил министр по делам пограничных переходов Монголии Тулга Буяа в своем докладе на международном форуме «Транспортная неделя».

«Грузовой терминал самого крупного пункта пропуска на монголо-российской границе, «Алтанбулаг», будет сдан после модернизации в этом месяце, а пассажирский терминал будет готов в наступающем году. Завершена и модернизация погранперехода с Россией «Боршоо - Хандгайт», он откроется в этом году», - сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что готовится генеральный план модернизации погранпереходов на границе с российской республикой Алтай («Цагааннуур - Ташанта»), на границе с республикой Тыва («Арц суурь - Цагаантолгой»). Завершаются проектные работы в пункте пропуска на границе с Забайкальским краем «Эрээнцав - Соловьевск».

«Наша цель - увеличить грузовые и пассажирские перевозки через наши погранпереходы и увеличить экспорт Монголии до $14 млрд с 2022 по 2024 годы, $17 млрд в 2025-2028 годах и $20 млрд в 2029-2030 годах. Для этого надо увеличить пропускную способность погранпереходов как минимум в три раза и соединить их с железной дорогой. Строятся 2 966 км автодорог, соединяющих пункты пропуска», - уточнил министр.

Всего в Монголии 39 погранпереходов, из них 27 автомобильных, шесть железнодорожных и шесть воздушных пунктов пропуска. На границе с РФ протяженностью 3,5 тыс. км находится 16 погранпереходов, из них функционируют 10, из которых восемь автомобильных и два железнодорожных.

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