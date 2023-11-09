В Монголии растет объем грузоперевозок железнодорожным транспортом

CentralAsia (MNG) - За первые десять месяцев 2023 года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Монголии вырос на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в среду сообщили местные СМИ со ссылкой на компанию «Улан-Баторская железная дорога».

«Такой стремительный рост объема грузоперевозок обусловлен увеличением обмена поездами на границах соседних стран, что является ключевым условием, способствующим росту объемов экспортных, импортных и транзитных перевозок по сухопутным маршрутам через погранпереходы «Замын-Ууд—Эрээн» и «Сухбаатар—Наушки», — говорится в официальном сообщении.

За указанный период объем экспортных перевозок увеличился на 39,4% в годовом исчислении, в то время как объем транзитных перевозок вырос на 67,1 процента.

Сеть международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа, которая была запущена в 2011 году, является важнейшей частью предложенной Китаем инициативы «Пояс и путь».

Напомним, президент Монголии Хурэлсух Ухнаа ранее заявлял, что Монголия стремится стать транзитной страной, предлагающей кратчайший маршрут из Европы в Азию через свою территорию.

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