Монгольский мультсериал «Pigland» выйдет в эфир в воскресенье. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - В мире, где развилась цивилизация говорящих животных, наступит засуха и возникнет естественное поведение животных. В селе «Мал Тал» начали появляться преступления и странные случаи.

«Pigland» — комедийно-приключенческий мультсериал производство продакшна «Скайявокер» — готов к приему зрителей.

«Nomadia Pictures» и «Централ телевиз» с 12 декабря выпустят в прокат анимационный фильм, долгожданный зрителями с 2021 года. Мультфильм будет выходить каждое воскресенье в 19:25 на канале «Централ телевиз».

источник: MAN

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