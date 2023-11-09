В Таджикистане недалеко от границы с Кыргызстаном 9 ноября произошло землетрясение

CentralAsia (KZ) - На территории Таджикистана 9 ноября в 02:36 произошло землетрясение силой около 3-х баллов в эпицентре, сообщает Институт сейсмологии НАН Кыргызстана.

Землетрясение произошло близ границы Таджикистана с Кыргызстаном, в 22 км к юго-западу от села Карамык,в 110 км к юго-востоку от города Баткен.

В населенных пунктах Кыргызстана землетрясение не ощущалось.

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