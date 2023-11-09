Путин прилетел в Казахстан. В аэропорту его встретил Токаев. Фото
CentralAsia (KZ) - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает Акорда.
В аэропорту Астаны российского лидера встретил президент Касым-Жомарт Токаев.
В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых они обсудят актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнёрства.
Кроме того, президенты в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт в Костанае.
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