Таджикистан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по отмене виз

Ибрахим Раиси, Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - По итогам переговоров президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Ирана Сайида Ибрахима Раиси, который 8 ноября прибыл с официальным визитом в Душанбе, подписаны 19 документов о сотрудничестве.

Среди них - меморандум о взаимопонимании по отмене виз между странами.

Эмомали Рахмон на брифинге подтвердил подписание меморандума и заявил, что он заложит основу для передвижения граждан двух стран и развития будущего сотрудничества, сообщает «Азия-Плюс» из Дворца нации, где прошла встреча глав двух государств.

Посол Таджикистана в Иране Низамуддин Захиди в беседе с «Азия-Плюс» сообщил, что ожидается отмена визы для нахождения в ИРИ сроком на один месяц.

В ходе переговоров на высшем уровне был обсужден широкий спектр актуальных вопросов взаимоотношений и сотрудничества между Таджикистаном и Ираном, сообщает пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что президентами была выражена уверенность, что значительные историко-культурные общности двух братских народов и впредь будут служить благоприятной основой для укрепления атмосферы взаимного понимания и уважения в отношениях дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

В этом контексте было подчеркнуто наличие больших возможностей у Таджикистана и Ирана для расширения, дальнейшего развития и укрепления отношений сотрудничества в различных областях.

Была отмечена важная роль Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, техническому и культурному сотрудничеству, очередное заседание которой пройдёт в скором будущем в Душанбе, в дальнейшем развитии отношений между двумя странами.

Также была особо подчеркнута необходимость совместных усилий по реализации долгосрочной программы торгово-экономического сотрудничества двух стран до 2030 года.

К тому же, взаимно выгодным было признано продвижение важных проектов с привлечением совместных инвестиций в сферах промышленности, энергетики, транспорта, переработки полезных ископаемых, сельского хозяйства и туризма.

В качестве эффективных факторов была признана регулярная деятельность Совместного комитета по инвестициям и Совместного совета предпринимателей.

Стороны высказались за регулярное проведение Бизнес-форумов и Выставок товаров и продуктов на территории друг друга.

Продолжение сотрудничества в энергетической сфере, включая строительство гидро- и солнечных электростанций на территории Таджикистана рассматривалось как перспективное направление сотрудничества сторон.

Стороны, приветствовав реализацию транспортно-коммуникационных проектов, связывающих обе страны друг с другом и с международными маршрутами, посчитали обоюдовыгодным использование транзитных возможностей двух стран для расширения торгово-экономического сотрудничества.

Касаясь имеющихся условий расширения сотрудничества в области туризма, благоприятными в этом контексте были названы увеличение авиарейсов между двумя странами и упрощение процедуры въезда и выезда.

Проведение дней культуры Таджикистана и Ирана на территориях друг друга рассмотрено в качестве важных аспектов развития сотрудничества в культурно-гуманитарной области.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуацию в Афганистане и проблему Палестины, а также другие вопросы мировой повестки.

По итогам переговоров были подписаны 19 документов между двумя странами в различных отраслях, направленных на укрепление правовой основы взаимоотношений двух стран.

Вот их полный список:

— Меморандум о взаимопонимании по международным и транзитным перевозкам через порт «Чобахар» между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Министерством дорог и городского развития Исламской Республики Иран;

— Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Комитетом по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан и Национальной организацией по управлению стихийными бедствиями МВД Исламской Республики Иран в области управления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

— Меморандум о взаимопонимании между Агентством по контролю над наркотиками при президенте Республики Таджикистан и Штабом по борьбе с наркотиками Исламской Республики Иран о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

— Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Министерством экономического развития и торговли Республики Таджикистан и Секретариатом Высшего совета свободной торговли – промышленных и специальных зон Исламской Республики Иран по сотрудничеству в области свободных экономических зон;

— План реализации Программы долгосрочного экономического и торгового сотрудничества между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Иран на 2022-2030 годы;

— Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области исследований, технологий и инноваций между Министерством индустрии и новых технологий Республики Таджикистан и Технологическим парком Пардис Исламской Республики Иран;

— Меморандумы о взаимопонимании по почтовому сотрудничеству между КВД «Почтаи Таджик» и Национальной почтовой компанией Исламской Республики Иран;

— Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Исполнительной службой при Правительстве Республики Таджикистан и Организацией правительственной разведки Исламской Республики Иран;

— Меморандум о восстановлении побратимских отношений между городом Худжанд Согдийской области Республики Таджикистан и городом Йезд Исламской Республики Иран;

— Меморандум о взаимопонимании по научно-технологическому сотрудничеству между Министерством образования и науки Республики Таджикистан и Министерством науки, исследований и технологий Исламской Республики Иран;

- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области культуры и искусства между Министерством культуры Республики Таджикистан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран;

- Меморандум о взаимопонимании по научно-технологическому сотрудничеству между Национальной академией наук Таджикистана и заместителем по науке дирекции Исламской Республики Иран;

— Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Комитетом телевидения и радио при Правительстве Республики Таджикистан и Организацией звука и изображения Исламской Республики Иран;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным олимпийским комитетом Таджикистана и Национальным олимпийским комитетом Исламской Республики Иран;

- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Национальной библиотекой Таджикистана и Организацией документов и Национальной библиотекой Исламской Республики Иран;

- Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между КВД «Умный город» исполнительных органов города Душанбе и Организацией информационных технологий и связи города Мешхед

- Меморандум о взаимопонимании между «Таджикской железной дорогой» и Железными дорогами Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта.

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