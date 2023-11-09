Во Вьетнаме реализуются 4 проекта, финансируемых Монголией, — Vietnam Investment Review

Премьер Фам Минь Тинь (справа) и президент Монголии Хурэлсух Ухнаа // (Photo: VNA)

CentralAsia (MNG) - Вьетнам наращивает свои двусторонние торговые успехи, а Монголия стремится увеличить торговлю с помощью новых мер.

Во время государственного визита во Вьетнам на прошлой неделе президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа – четвертого президентского визита Монголии за последнее десятилетие – две страны разработали план удвоения двусторонней торговли в ближайшем будущем.

Торговля между двумя странами уже удвоилась до 85 миллионов долларов в 2022 году с 41,4 миллиона долларов в 2017 году, а за первые восемь месяцев этого года ее стоимость составила около 75 миллионов долларов.

Для реализации новой цели обе страны расширят деятельность своего Межправительственного комитета по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству, а также активизируют двустороннюю деятельность по объединению предприятий и развитию торговли, а также расширят сотрудничество в горнодобывающей промышленности.

На прошлой неделе президент Вьетнама Во Ван Тхыонг и монгольский коллега Хурэлсух Ухнаа стали свидетелями церемонии подписания нескольких двусторонних соглашений о сотрудничестве, охватывающих различные области, включая безопасность, торговлю и инвестиции, безвизовый режим для владельцев обычных паспортов и карантин животных, — пишет Vietnam Investment Review.

Подписанные соглашения создадут важную правовую основу для устранения препятствий и развития сотрудничества между двумя странами в областях, где обе страны имеют сильные стороны, таких как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и туризм, одновременно способствуя балансированию двусторонней торговли, заявил посол Вьетнама в Монголии Доан Кхань Там.

Во Вьетнаме реализуются всего четыре проекта, финансируемых Монголией, на сумму всего 1,1 миллиона долларов. Обе страны отпразднуют 70-летие дипломатических отношений в ноябре 2024 года.

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