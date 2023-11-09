ХАМАС потерял контроль над севером сектора Газа, — ЦАХАЛ

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером сектора Газа, сообщает The Times of Israel.

«Мы видели, как 50 тыс. жителей Газы переместились из северной части сектора на юг. Они перемещаются, потому что понимают, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора, а на юге более безопасно и спокойно, там они могут получить воду, еду и медикаменты», - сказал Хагари на брифинге.

«Мы продолжаем углублять атаку на город Газа и блокировать тоннельные шахты, прилегающие к гражданским объектам»,— добавил он.

Планов о прекращении огня нет, отметил пресс-секретарь ЦАХАЛа, однако израильская армия вводит «гуманитарные паузы», чтобы гражданское население смогло эвакуироваться. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщал, что лидер «Хамаса» Яхья Синвар окружен в своем бункере, передает Sky News.

Сухопутные силы ЦАХАЛа вошли в сектор Газа вечером 27 октября. 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны — расширению наземного проникновения в сектор Газа. Тем временем, по словам советника израильского премьера Марка Регева, на юге сектора Газа, где нет инфраструктуры ХАМАС, создается «специальная гуманитарная зона» с полевыми госпиталями.