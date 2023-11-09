Посол Канады вручила верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - Сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Монголии Сандра Шуфани вручила верительные грамоты Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

В ходе встречи с послом президент подчеркнул, что Монголия придает большое значение развитию отношений с Канадой, важным «третьим соседом».

В дальнейшем было отмечено, что важно и дальше развивать отношения и сотрудничество, а также расширять связи в таких сферах, как сельское хозяйство, охрана окружающей среды, образование.

Посол г-жа Шуфани передала приветствия канадского генерал-губернатора Мэри Саймон и выразила, что будет упорно работать над расширением и развитием отношений и сотрудничества во всех сферах и выводом их на новый уровень.

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