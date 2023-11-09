Страны ОДКБ находятся под угрозой, - генсек Тасмагамбетов

Имангали Тасмагамбетов

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил о ряде угроз странам ОДКБ на фоне конфронтации глобальных игроков, сообщает пресс-служба организации.

«Ухудшение международно-политической обстановки, усиление конфронтации на глобальном и региональном уровне сопровождается снижением уровня управляемости системой международных отношений. Следствием становится возникновение кризисных ситуаций в точках пересечения геополитических и геоэкономических интересов ключевых игроков. Ситуация усугубляется использованием гибридных технологий, что значительно затрудняет распознавание угроз и установление фактов нарушения национального суверенитета», — заявил Тасмагамбетов в Москве на XI встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ.

По его словам, эрозия международного права, снижение авторитета и реального статуса международных организаций делают ситуацию все менее предсказуемой, формируют новые тенденции деградации обстановки на мировой арене.

Тасмагамбетов считает, что это «негативным образом влияет на состояние национальной безопасности наших государств». Он указывает, что «важно, что эти локальные проблемы могут перерасти в региональные в случае явного или скрытого вмешательства внешних сил, преследующих деструктивные цели».

В связи с этим, как указал Тасмагамбетов, важно защищать границы, не допуская территориальных споров и приграничных конфликтов. Он назвал позитивным примером постепенного решения таких вопросов ситуацию между Таджикистаном и Кыргызстаном, которая в данный момент разрешается без посредников благодаря усилиям глав государств.

По словам Тасмагамбетова, на южных рубежах ОДКБ сохраняется опасность распространения террористической активности.

«На южных рубежах зоны ответственности ОДКБ сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции и незаконного оборота оружия и наркотиков. Инфильтрация террористических и экстремистских элементов связана не только с крайне сложной обстановкой в Афганистане, но и нестабильностью в приграничных с Афганистаном регионах. Все это дополнительно актуализирует задачу оперативного завершения работы над проектом Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы. Злободневной остается и проблема использования водных ресурсов в Центральной Азии. Ее политизация провоцирует наращивание конфликтного потенциала. А игнорирование этих вопросов может привести к катастрофическим последствиям на региональном уровне», — считает глава ОДКБ.

Помимо этого, как заверил генсек ОДКБ, организация наращивает свои возможности по аналитическому обеспечению и прогностической деятельности и уделяет большое внимание разработке эффективных методов противодействия угрозам в области биологической безопасности.

Он добавил, что «мировая обстановка стремительно трансформируется, отражая ход глобального геополитического противостояния за будущее мироустройство».

«ОДКБ представляет собой внушительный коллективный военно-политический потенциал на пространстве Евразии. А потому нам следует быть готовыми к совместному отражению все новых угроз и нейтрализации вызовов региональной безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности заверяет вас в своей готовности к совместной работе, обмену информации и опытом», — заключил Тасмагамбетов.