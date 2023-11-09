Власти Туркменистана объяснили, почему не выдавали водительские права женщинам

CentralAsia (TM) - Власти Туркменистана впервые официально прокомментировали информацию об отказе в выдаче водительских прав женщинам. Данный вопрос на 44-й сессии Рабочей группы Универсального периодического обзора ООН в Женеве осветил представитель МВД Г. Велиев, сообщает Тurkmen.news.

Чиновник заявил, что на дорогах страны якобы было выявлено большое количество женщин, управляющих автомобилями вообще без прав. С целью обеспечения безопасности была начата проверка, в ходе которой была «временно приостановлена возможность вождения женщинами».

Сколько длилась эта проверка, представитель МВД не уточнил. Однако, по его словам, сейчас она завершена, и женщины имеют возможность водить автомобили. Велиев предложил ООН убедиться в этом, запросив информацию в аккредитованных [зарубежных дипломатических] миссиях. Он добавил, что всего с 2018 по 2023 годы женщинам выдали 9821 водительское удостоверение.

В Туркменистане в 2018 году перестали выдавать водительские права женщинам, а также продлевать их по истечении срока действия. Ни сотрудники ГАИ, ни чиновники различных инстанций, куда женщины обращались с жалобами, никак не объясняли этот запрет. В 2020 году около 30 жительниц Ашхабада стали устраивать акции протеста у здания Службы дорожной полиции.

Также они пытались прорваться на прием к тогдашнему главе МВД Мамметхану Чакыеву. После этого Чакыев получил от президента Гурбангулы Бердымухамедова строгий выговор, а активисток стали поодиночке вызывать в полицию. В результате протесты прекратились.

С конца 2020 — начала 2021 года права начали выборочно продлевать. Удостоверения стали получать сотрудницы некоторых посольств, родственницы инвалидов и онкобольных, женщины старше 40 лет. Иногда успеха добивались и те, кто не принадлежал ни к какой особой категории. А летом 2022 года условия вновь ужесточились: права выдавали лишь тем женщинам, что имели автомобиль в собственности. При этом машины не регистрировали на женщин моложе 40 лет. В конце 2022 года от женщин, желающих получить права, стали требовать свидетельство о браке, характеристику с работы, справку из домоуправления о составе семьи и другие документы, которые не спрашивали у мужчин.

При этом официально информация о введенных ограничениях и об условиях получения прав нигде не публиковалась. До сих пор власти отказывались подтвердить информацию о том, что описанная проблема вообще существует.